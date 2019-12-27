У РФ сподіваються на скасування заборони України на імпорт електроенергії

Міністр енергетики РФ Олександр Новак сказав, що сподівається на скасування рішення України щодо заборони імпорту російської електроенергії.

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– Ми готові забезпечувати та поставляти електроенергію в необхідних обсягах, тим більше що в Росії також є надлишки електроенергії. Сподіваємося, що колись це рішення буде скасовано, – зазначив він, коментуючи закон, що забороняє імпорт електричної енергії з Росії, підписаний раніше президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Україна вперше з 2015 року відновила комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Нещодавно прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв також говорив, що РФ готова розглянути питання про зняття санкцій з України, якщо Київ виступить з такою ініціативою.