У справі екс-беркутівців змінили прокурорів

Генпрокуратура змінила свою групу прокурорів, які виступали у справі проти екс-беркутівців, яких звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані.

У справі колишніх бійців спецпідрозділу Беркут, обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській в лютому 2014 року, змінили групу прокурорів.

Відповідну постанову до суду направив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Про це повідомили під час засідання Київського апеляційного суду.

Йдеться про прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Симонова і Дениса Іванова.

Суд дозволив брати участь у засіданні двом групам прокурорів. Через технічну помилку прокурорів змінили тільки у справі щодо скарги колишніх беркутівців про зміну запобіжного заходу Зінченка та Аброськіна, але потім до справи додали скарги Янішевського, Маринченка і Тамтури.

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Таким чином суд дозволив залишитися старим прокурорам і долучитися новим до справи Янішевського, Маринченка і Тамтури.

Адвокатка Євгенія Закревська подала заяву про відвід нової групи прокурорів.

– Я вперше в житті бачу, що на засідання приходять прокурори, які жодного дня не були в цій справі. Вони не обізнані з цією справою. Ми впевнені те, що тут зараз відбувається — робиться виключно для обміну, – прокоментувала заміну прокурорів адвокатка родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська.

Нагадаємо, 24 грудня суд залишив під вартою екс-беркутівців, обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській в лютому 2014 року.