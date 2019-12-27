Виборчий кодекс направили на підпис Зеленському

Дмитро Разумков направив на підпис президенту Володимиру Зеленському Виборчий кодекс.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському Виборчий кодекс.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Верховної Ради.

Читайте: Як депутати голосували за новий Виборчий кодекс (СПИСОК)

Так, у блоці Дата і стан проходження зазначається, що документ передано на підпис президенту України.

Раніше ВР погодилася ухвалити пропозиції Зеленського щодо внесення змін у Виборчий кодекс.