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Факти / Україна / Політика

Виборчий кодекс направили на підпис Зеленському

Дмитро Разумков направив на підпис президенту Володимиру Зеленському Виборчий кодекс.

Виборчий кодекс направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і передав на підпис президенту Володимиру Зеленському Виборчий кодекс.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Верховної Ради.

Читайте: Як депутати голосували за новий Виборчий кодекс (СПИСОК)

Так, у блоці Дата і стан проходження зазначається, що документ передано на підпис президенту України.

Раніше ВР погодилася ухвалити пропозиції Зеленського щодо внесення змін у Виборчий кодекс.

Джерело: Верховна Рада

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