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Факти / Україна / Політика

Як нардепи святкуватимуть Новий рік та Різдво

Народні депутати розповіли, як збираються святкувати Новий рік та Різдво, а також, які найцінніші подарунки вони отримували на свята.

Як нардепи святкуватимуть Новий рік та Різдво

У новому випуску проекту Під куполом народні депутати в інтерв’ю журналісту Фактів ICTV Василю Саф’янюку  розповіли, як святкуватимуть новорічні свята. а також, які подарунки їм запам’яталися найбільше.

– Будемо святкувати у родинному колі. Скажу чесно, для мене це незвична практика, бо до цього була робота 10 років поспіль, – розповів депутат від Слуги народу Олександр Скічко.

Також з родиною святкуватимуть замголови фракції слуга народу Євгенія Кравчук та нардеп від ЄС Олексій Гончаренко.

– Новий рік зазвичай зустрічаю в АТО. Подивимося, як буде цього року, проте Різдво обов’язково з родиною, – заявила депутат від ЄС Софія Федина.

Микола Тищенко зазначив, що спочатку святкуватиме Новий рік з колегами з фракції, а потім поїде до родини.

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Також нардепи розповіли, які новорічні подарунки їм запам’яталися найбільше.

– Одяг, книжки в дитинстві. Коли зростаєш у 90-х, то одяг чудовий подарунок, – заявила Євгенія Кравчук.

Роман Грищук розповів про комп’ютер, який йому подарували батьки у восьмому класі, а Олексій Гончаренко найціннішим презентом назвав листівку від сина.

– Віршик від донечки, який став для неї перший у житті, – поділився Олександр Скічко.

Раніше героєм проекту Під куполом був нардеп від Голосу Роман Лозинський.

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