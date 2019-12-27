Сьогодні, 27 грудня, віряни відзначають День апостола і євангеліста Іоанна. Про тих, хто святкує сьогодні іменини та прикмети у цей день – у матеріалі Фактів ICTV.

27 грудня в Україні та в усьому світі відзначають День апостола і євангеліста Іоанна та Філімонів день.

Іоанн є автором одного з Євангелій Ісуса Христа і Одкровень. Після свого покликання святий не розлучався зі Спасителем і був одним із трьох учнів, яких Господь особливо наблизив до Себе. На Хресті Ісус доручив Івану піклуватися про Діву Марію.

Церква в цей день також вшановує пам’ять святих мучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотіха, які жили в Єгипті й постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана на рубежі II і III століть.

Іменини відзначають власники таких імен: Левкій, Фірс, Калліник, Аріан.

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Прикмети

Теплий день – до жаркого літа.

Погода змінюється протягом дня – до відлиги.

Вітер дме в одне сторону, а хмари пливуть в іншу – до сніжної погоди.

Вночі іній був – до снігопаду.

Над лісом видно сині плями – до снігу.

Що не можна робити 27 грудня

У цей день не рекомендується виходити з дому, не вмиваючись. Також не можна їсти м’ясо, молочні продукти, рибу, вживати алкоголь.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята очікуються у грудні 2019.