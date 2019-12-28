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Факти / Україна / Суспільство

Доба на Донбасі: 9 обстрілів і один поранений

27 грудня збройні формування Росії на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Доба на Донбасі: 9 обстрілів і один поранений

Протягом 27 грудня противник 9 разів обстріляв позиції підрозділів ЗСУ з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

– Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення, – наголосили в штабі.

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Стріляли поблизу Невельського, неподалік Мар’їнки та Луганського, біля населеного пункту Піски, поряд Гладосового та Новолуганського.

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Джерело: Штаб ООС

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