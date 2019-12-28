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Факти / Україна / Політика

Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом

Уряд України схвалив підписання мирової угоди з російською компанією Газпром.

Кабмін схвалив підписання мирової угоди з Газпромом

Кабінет міністрів України погодив підписання мирової угоди з російським Газпромом в межах домовленостей про продовження транзиту газу. Угода стосується відмови України від штрафу на $7,4 млрд доларів в антимонопольній справі.

Читайте: Ще одна перемога: Зеленський про виплату Газпромом $2,9 млрд Україні

Йдеться про відмову України від штрафів, накладених на Газпром Антимонопольним комітетом України. Загальний розмір штрафів складає близько 7,4 мільярда доларів

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року російський Газпром погасив свій борг за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад $2,9 млрд.

Джерело: Урядовий портал

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