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Факти / Україна / Політика

Кабмін вніс у Раду законопроект про працю

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про працю.

Кабмін вніс у Раду законопроект про працю

Урядовий проект закону про працю зареєстрований під №2708 від 28 грудня 2019 року.

Новий законопроект про працю пропонує встановити декілька видів трудових договорів: безстрокові, термінові, короткострокові, сезонні, з нефіксованим робочим часом, учнівський трудовий договір, трудовий договір з домашнім працівником.

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Проект документа також визначає, що роботодавець може розірвати договір із працівником, якщо той порушить умови більше двох разів протягом 180 календарних днів.

Раніше в Кабміні запропонували ввести обов’язкове укладення трудового договору в письмовій формі.

Джерело: Верховна Рада

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