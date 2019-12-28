КПВВ Майорське не працюватиме 29 грудня

Контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду Майорське на Донбасі не працюватиме 29 грудня. В штабі ООС зазначають,що виникли технічні причини, які провокують зупинку роботи КПВВ.

Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в’їзду-виїзду Майорське 29 грудня не працюватиме.

Читайте: Війна на Донбасі серед переліку 10 конфліктів, за якими потрібно стежити у 2020 – Foreign Policy

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.