Киянам знизять тарифи на опалення та гарячу воду на 22%

Рішення ухвалює місцева влада після постанови Кабміну.

У платіжках за грудень 2019 року, які кияни отримають в січні наступного року, вартість опалення та гарячої води буде знижена на 22-23%.

– Місто робить все можливе, аби здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці, – заявив Віталій Кличко під час засідання Колегії КМДА.

Читайте: Мінус 300 грн – жителям Харкова прийдуть платіжки зі зниженими тарифами

Він також додав, що зменшення тарифів відбулося після зниження ціни на газ.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що місцева влада почала переглядати тарифи для населення.