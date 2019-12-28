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Факти / Україна / Суспільство

Киянам знизять тарифи на опалення та гарячу воду на 22%

Рішення ухвалює місцева влада після постанови Кабміну.

Киянам знизять тарифи на опалення та гарячу воду на 22%

У платіжках за грудень 2019 року, які кияни отримають в січні наступного року, вартість опалення та гарячої води буде знижена на 22-23%.

– Місто робить все можливе, аби здійснити модернізацію теплоенергетичного комплексу столиці, – заявив Віталій Кличко під час засідання Колегії КМДА.

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Він також додав, що зменшення тарифів відбулося після зниження ціни на газ.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що місцева влада почала переглядати тарифи для населення.

Джерело: КМДА

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