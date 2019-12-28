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11 екс-беркутівців викреслили зі списків на обмін ув’язненими – адвокат

Адвокат екс-беркутівців, яких звинувачують у розстрілах людей на Майдані під час Революції Гідності, заявив, що українська сторона викреслила 11 спецпризначенців зі списку на обмін утримуваними.

11 екс-беркутівців викреслили зі списків на обмін ув’язненими – адвокат

Представник екс-беркутівців Ігор Ворфоломєєв заявив, що українська сторона викреслила 11 спецпризначенців, яких звинувачують у розстрілах людей на Майдані під час Революції Гідності, зі списку на обмін утримуваними з так званими Л/ДНР.

Їх обвинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

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Захист обвинувачених у цій справі екс-беркутівців Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна просить звільнити їх з-під варти.

А захист ще для двох фігурантів цієї справи – Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, які перебувають під домашнім арештом – просить скасувати їм запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше суд відпустив під домашній арешт екс-беркутівця Олександра Маринченка.

Джерело: hromadske

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