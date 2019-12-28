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Факти / Україна

Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність

У районі відведення в Луганській області українські військові вдосконалювали бойову майстерність на модернізованих танках.

як на Донбасі танкісти вдосконалюють майстерність

На Луганщині в рамках дводенної перевірки готовності до виконання завдань танкові підрозділи ЗСУ відпрацьовували тактику та практичні дії.

Зокрема, за словами керівника навчань Євгена Межевікіна, на першому етапі відпрацьовувались плануючі документи організації бою, на другому – практичні дії танкових підрозділів у знешкодженні ймовірного противника, і на заключному – стрільба на влучність.

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Усі завдання виконували на модернізованих танках, обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та потужнішими двигунами.

  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
  • як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність
Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність / 4 фотографии

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Джерело: ООС

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