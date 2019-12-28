У районі відведення в Луганській області українські військові вдосконалювали бойову майстерність на модернізованих танках.

На Луганщині в рамках дводенної перевірки готовності до виконання завдань танкові підрозділи ЗСУ відпрацьовували тактику та практичні дії.

Зокрема, за словами керівника навчань Євгена Межевікіна, на першому етапі відпрацьовувались плануючі документи організації бою, на другому – практичні дії танкових підрозділів у знешкодженні ймовірного противника, і на заключному – стрільба на влучність.

Читайте: Повне перемир’я 1 січня: відомі нові точки розведення сил на Донбасі

Усі завдання виконували на модернізованих танках, обладнаних тепловізорами, GPS-навігаторами та потужнішими двигунами.















Стрільба на влучність: як танкісти на Донбасі вдосконалюють майстерність / 4 фотографии

До слова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко висловив сподівання, що нове розведення сил на Донбасі відбудеться до наступної зустрічі нормандської четвірки.

Джерело: ООС