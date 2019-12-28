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Факти / Україна / Політика

Зеленський направив у Раду вдосконалений закон про децентралізацію

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради вдосконалений законопроєкт про децентралізацію.

Зеленський направив у Раду вдосконалений закон про децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський направив у парламент вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Читайте: Що таке децентралізація

– Кілька тижнів проходили змістовні та гарячі дискусії щодо законопроєкту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. У результаті, президент направив в парламент новий вдосконалений проєкт з урахуванням найважливіших пропозицій з боку місцевого самоврядування і громадськості, – заявив представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

Нагадаємо, 13 грудня Володимир Зеленський вніс до Ради зміни до Конституції, що передбачають децентралізацію та новий адміністративно-територіальний устрій України. Проте 18 грудня профільний комітет парламенту не підтримав проєкт змін до Конституції.

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