Хороший розвиток: Рада Європи прокоментувала обмін утримуваними особами

У Раді Європи прокоментували обмін полоненими між Україною, “ЛНР” і “ДНР”.

Прес-секретар Ради Європи Даніель Хольтген відреагував на обмін утримуваними особами між Україною і “Л/ДНР”.

Він назвав цю подію хорошим розвитком:

– Хороший розвиток сьогодні: Україна, “ЛНР” і “ДНР” починають обмін ув’язненими всіх на всіх.

A good development today: Ukraine and separatists begin all-for-all prisoner swap – reports – Reuters https://t.co/4vvUHQYyQ5 — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 29 декабря 2019 г.

Читайте: Мамо, я в Україні: перші дзвінки звільнених українських полонених

Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили, що обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено. Додому повернулися 76 українців.