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Факти / Україна

Хороший розвиток: Рада Європи прокоментувала обмін утримуваними особами

У Раді Європи прокоментували обмін полоненими між Україною, “ЛНР” і “ДНР”.

Хороший розвиток: Рада Європи прокоментувала обмін утримуваними особами

Прес-секретар Ради Європи Даніель Хольтген відреагував на обмін утримуваними особами між Україною і “Л/ДНР”.

Він назвав цю подію хорошим розвитком:

– Хороший розвиток сьогодні: Україна, “ЛНР” і “ДНР” починають обмін ув’язненими всіх на всіх.

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Нагадаємо, в Офісі президента підтвердили, що обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено. Додому повернулися 76 українців.

Фото: Dreamstime

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