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Факти / Україна

Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ

Від Бахмутського СІЗО на Донеччині від’їхало кілька автобусів із утримуваними особами, яких мають передати для обміну.

Із СІЗО Бахмута до Майорського виїхали кілька автобусів – ЗМІ

Від Бахмутського СІЗО Донецької області від’їхали кілька автобусів з утримуваними особами до місця обміну полоненими, на пункт пропуску Майорське.

Відомо, що спостерігачі ОБСЄ також виїхали до місця обміну полоненими.

КПВВ Майорське зачинено.

Читайте: Обмін полоненими: журналісти повідомляють про виліт військового борту з Борисполя

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що представники так званої ЛНР виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорське, де повинен відбутися обмін між Україною і Росією.

Джерело: 112 Україна

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