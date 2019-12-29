Коливання гривні не потрібно обмежувати – Милованов

Коливання гривні є нормальним явищем, рівень якого не потрібно обмежувати відсотковим показником.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що не бачить жодних проблем у коливанні курсу національної валюти.

За його словами, є думка, що курс гривні не повинен коливатися більше, ніж на 10% на рік.

– Як економіст я вважаю, що курс повинен встановлюватися попитом і пропозицією. І не потрібно обмежувати рівень коливань. Особливо в той момент, коли економіка трансформується. Тому курс – це відносна ціна української економіки до світової, – повідомив міністр.

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Проте, Милованов вважає, що рівень коливання гривні у 18% в 2019 році є занадто великим.

Він додав, що у Польщі рівень коливань нацвалюти склав 8%, а у Великій Британії – 10%.

До слова, в НБУ встановили курс гривні до іноземних валют, який протримається до 7 січня 2020 року.

Джерело: Тимофій Милованов