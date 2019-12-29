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Факти / Україна

Під час обміну полоненими можуть звільнити 80 українців – Денісова

За попередніми даними, під час обміну полоненими буде звільнено 80 людей, але кількість осіб може змінюватися.

Під час обміну полоненими можуть звільнити 80 українців – Денісова

Уповноважена Верховної ради з прав Людини Людмила Денісова повідомила, що за попередніми даними, сьогодні буде звільнено 80 українських полонених, але кількість осіб може змінюватися.

Вона також підтвердила, що до місця взаємного звільнення з ОРДЛО вже прибули три автобуси з українцями.

Після того, як вони переодягнуться, почнеться процес верифікації.

Нагадаємо, Офіс президента раніше підтвердив початок обміну полоненими між Україною і так званими ДНР і ЛНР.

Фото: Офіс Президента

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