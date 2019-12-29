Ціна на тепло знизиться у 20 містах – Гончарук

До урядової ініціативи зі зниження тарифів на тепло вже долучились 20 українських міст.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, влада 20 українських міст ухвалила рішення про коригування тарифів на тепло.

Це, зокрема, Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Київ.

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Олексій Гончрук пояснив, що жителі цих міст отримають зменшену до 30% комунальну платіжку за тепло.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр повідомив, що платіжка українців за опалення може знизитися від 30 до 50%, якщо провести термомодернізацію житла.