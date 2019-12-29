У посольстві США заявили, що і надалі залишатимуться на боці України.

Посольство США в Україні вітає обмін полоненими між Україною і ОРДЛО, який відбувся 29 грудня.

Обмін полоненими пройшов в рамках домовленостей, яких досягли лідери країн нормандської четвірки на саміті у грудні.

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– З огляду на те, що безперервна агресія Росії ставить керівників України перед важким вибором, ми стоїмо на боці наших українських партнерів і багатьох українців, які залишаються у полоні в Росії і в Криму, – повідомляє прес-служба посольства США.

Нагадаємо, Служба безпеки України опублікувала список осіб, яких вдалося звільнити у результаті обміну полоненими.

Серед звільнених українців 12 військових і 64 цивільних. Всього вдалося повернути в Україну 76 громадян.

Джерело: U.S. Embassy Kyiv Ukraine