30 грудня в Україні очікується хмарна погода без опадів.

Погода в Україні у понеділок, 30 грудня, буде хмарною, проте опадів у цей день не очікується.

Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 5° морозу до 1° тепла. На заході України до 9° із позначкою мінус.

Вдень не варто очікувати значного потепління. Стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 4° тепла.

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У Києві сьогодні без істотних опадів.

Вночі температура коливатиметься у межах 3-5° нижче нуля, а вдень у столиці варто очікувати 1-3° морозу.

До слова, синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати на Різдво в Україні.