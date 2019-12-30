30 грудня в Україні очікується хмарна погода без опадів.
Погода в Україні у понеділок, 30 грудня, буде хмарною, проте опадів у цей день не очікується.
Вітер південно-західний 5-10 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься у межах від 5° морозу до 1° тепла. На заході України до 9° із позначкою мінус.
Вдень не варто очікувати значного потепління. Стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 4° тепла.
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У Києві сьогодні без істотних опадів.
Вночі температура коливатиметься у межах 3-5° нижче нуля, а вдень у столиці варто очікувати 1-3° морозу.
До слова, синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати на Різдво в Україні.
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