Полювання було законним: Шуфрич відстрілював рідкісних тварин в Африці і робив фото

У мережі з’явилися фото з полювання народного депутата Нестора Шуфрича на рідкісних тварин в Африці.

28 грудня в співтоваристві Ban Trophy Hunting France/Un clic Pour Un Safari, яка виступає за заборону полювання з’явилися фото народного депутата Нестора Шуфрича в африканському сафарі.

Політик сфотографувався на тлі убитих ним чорного носорога, бурої гієни, антилопи гну, антилопи орікс.

Також є фото, де нардеп обіймає мертвого леопарда.

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Прес-служба Шуфрича підтвердила справжність фотографій і заявила, що вони були зроблені влітку 2013 року.

– Полювання, про яке було описано в ЗМІ, велося з дозволу уповноважених на це національним урядом органів, предметом відстрілу був самець не репродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстрілу, – йдеться в повідомленні.

Шуфрич підкреслив, що полював виключно на самців зрілого віку, які втратили здатність давати потомство і становили небезпеку як для молодших самців, так і для місцевих жителів в окрузі.

Після 2013 року нардеп в Африку на полювання не їздив.

Нагадаємо, у Словенії суд заборонив відстрілювати вовків та ведмедів. Це спричинило численні мітинги та протести.