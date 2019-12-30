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Факти / Україна

Україна та Росія підписали контракт на транзит газу

Україна та Росія підписали 5-річний контракт на транзит газу. Угода передбачає прокачування 65 млрд куб.м газу в перший рік і по 40 млрд у наступні 4 роки.

Україна та Росія підписали контракт на транзит газу

Україна підписала контракт із Росією на транзит газу на 5 років, упродовж яких ми отримаємо щонайменше $7 млрд. Згодом сторони можуть продовжити контракт ще на 10 років.

– Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців!

Мінімально гарантована прокачка – 65 млрд куб. м газу в перший рік і по 40 млрд у наступні чотири.

Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці, – додав президент Зеленський.

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