Україна та Росія підписали контракт на транзит газу

Україна та Росія підписали 5-річний контракт на транзит газу. Угода передбачає прокачування 65 млрд куб.м газу в перший рік і по 40 млрд у наступні 4 роки.

Україна підписала контракт із Росією на транзит газу на 5 років, упродовж яких ми отримаємо щонайменше $7 млрд. Згодом сторони можуть продовжити контракт ще на 10 років.

– Українська ГТС буде завантажена, а це – енергетична безпека та добробут українців!

Мінімально гарантована прокачка – 65 млрд куб. м газу в перший рік і по 40 млрд у наступні чотири.

Фактично ж прокачувати можемо більше. Європа знає, що ми не підведемо в енергетичній безпеці, – додав президент Зеленський.