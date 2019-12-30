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Факти / Україна / Політика

Відстоювання миру на умовах України: Пристайко підбив підсумки року

Ключове завдання МЗС– відстоювання миру на умовах України, заявив міністр зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко.

Відстоювання миру на умовах України: Пристайко підбив підсумки року

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про передноворічні підсумки роботи зовнішньополітичного відомства.

За його словами, ключове завдання зовнішньополітичного відомства полягає у відстоюванні миру на умовах України.

– Ми працюємо, щоб українці були вдома, а не в російських чи окупаційних тюрмах. Ми відновили нормандський формат на рівні лідерів. Перший і головний наразі результат досягнуто – 76 українців вчора повернулись з полону, – заявив міністр.

Разом з тим, Пристайко відзначив, що МЗС здійснює відповідну роботу, аби довести, що Україна є надійним транзитером газу, а проекти на кшталт Північного потоку-2 – політичними спробами обійти Україну.

– Анбандлінг Нафтогазу та отримання компенсації від Газпрому – важливі перемоги на цьому напрямку. Перемоги, перш за все, заради нашої економіки, – вважає міністр.

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Крім того, глава МЗС повідомив, що ведеться робота заради безпеки українських громадян, в тому числі, на території Росії.

– З 1 березня – виїзд до РФ лише за біометрикою. Ніяких підробок, ніяких дитячих свідоцтв без фото, цифрова база та максимальна зручність і безпечність, – повідомив Пристайко.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.

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