Відстоювання миру на умовах України: Пристайко підбив підсумки року

Ключове завдання МЗС– відстоювання миру на умовах України, заявив міністр зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про передноворічні підсумки роботи зовнішньополітичного відомства.

За його словами, ключове завдання зовнішньополітичного відомства полягає у відстоюванні миру на умовах України.

– Ми працюємо, щоб українці були вдома, а не в російських чи окупаційних тюрмах. Ми відновили нормандський формат на рівні лідерів. Перший і головний наразі результат досягнуто – 76 українців вчора повернулись з полону, – заявив міністр.

Разом з тим, Пристайко відзначив, що МЗС здійснює відповідну роботу, аби довести, що Україна є надійним транзитером газу, а проекти на кшталт Північного потоку-2 – політичними спробами обійти Україну.

– Анбандлінг Нафтогазу та отримання компенсації від Газпрому – важливі перемоги на цьому напрямку. Перемоги, перш за все, заради нашої економіки, – вважає міністр.

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Крім того, глава МЗС повідомив, що ведеться робота заради безпеки українських громадян, в тому числі, на території Росії.

– З 1 березня – виїзд до РФ лише за біометрикою. Ніяких підробок, ніяких дитячих свідоцтв без фото, цифрова база та максимальна зручність і безпечність, – повідомив Пристайко.

Нагадаємо, під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.