Новий транзитний контракт з РФ: Коболєв назвав козирі України

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв вважає, що це були перші газові переговори з Росією, до яких Україна підійшла з дуже сильною позицією.

Андрій Коболєв підбив підсумки підписання нового транзитного контракту з Газпромом.

– Це були перші переговори з Газпромом та РФ, на яких українська сторона мала справді дуже сильну позицію. Рекордні запаси газу, завершений анбандлінг, підготовлена та протестована до довготривалої роботи в реверсі ГТС, вчасні санкції проти Північного потоку-2, новий Стокгольмський арбітраж – це були козирі в нашій колоді, які ми наполегливо збирали останні роки, – вважає глава Нафтогазу.

За його словами, чергової газової кризи вдалося уникнути – це результат злагодженої роботи президента, уряду та рядових співробітників Нафтогазу.

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– Я вдячний всім міжнародним партнерам, хто підтримав Україну і захищав її інтереси протягом складних переговорів. Зокрема, США – за дієву та дуже вчасну підтримку справжньої енергетичної безпеки Європи, – наголосив Коболєв.

Нагадаємо, 30 грудня Україна та Росія підписали п’ятирічний контракт на транзит газу.

Джерело: Андрій Коболєв