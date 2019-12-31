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Факти / Україна

Погода в Україні на 31 грудня (КАРТА)

31 грудня в Україні пройдуть дощі і мокрий сніг.

Погода в Україні на 31 грудня (КАРТА)

На сході практично без опадів, температура вночі до -1°, вдень до +5°. Жителів південних регіонів очікують зливи. Вночі температура до 0°, вдень до +5°.

На заході України пройде мокрий сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +3°.

Читайте: Погода на Новий рік 2020 – прогноз синоптиків (КАРТА)

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до 0°, вдень до +6°. У центрі пройдуть дощі і мокрий сніг, температура вночі до -1°, вдень до +7°.

До слова, синоптики розповіли, якої погоди варто очікувати на Різдво в Україні.

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