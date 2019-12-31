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Факти / Україна

Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві

Про вартість таксі в Києві в новорічну ніч – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві

Вартість таксі в Києві часто залежить від завантаженості доріг, погодних умов і попиту.

У Новий рік особливо за годину до бою курантів і через годину після, зазвичай, вартість проїзду на таксі зростає.

Читайте: Як фунікулер у Києві працюватиме на Новий рік 2020

О 23.00 31 грудня в Києві в середньому ціни на таксі злетіли на 40-50 грн.

Для порівняння Факти ICTV обрали три служби Яндекс, Bolt та Uklon і проїзд за найпопулярнішими напрямками в різні кінці міста: Дарниця, Нивки та Позняки.

Скільки коштує таксі в Новий рік у Києві:

Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві / 8 фотографий

Скільки коштує таксі в будній день в Києві:

Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві / 9 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

Фото: Dreamstime

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