Про вартість таксі в Києві в новорічну ніч – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Вартість таксі в Києві часто залежить від завантаженості доріг, погодних умов і попиту.
У Новий рік особливо за годину до бою курантів і через годину після, зазвичай, вартість проїзду на таксі зростає.
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О 23.00 31 грудня в Києві в середньому ціни на таксі злетіли на 40-50 грн.
Для порівняння Факти ICTV обрали три служби Яндекс, Bolt та Uklon і проїзд за найпопулярнішими напрямками в різні кінці міста: Дарниця, Нивки та Позняки.
Скільки коштує таксі в Новий рік у Києві:
Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві / 8 фотографий
Скільки коштує таксі в будній день в Києві:
Скільки коштує таксі на Новий рік у Києві / 9 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.
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