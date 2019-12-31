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Факти / Україна

Вигідний компроміс: Медведєв оцінив транзитний контракт з Україною

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв вважає, що новий контракт з Україною на транзит російського газу – це компроміс, який влаштовує всі сторони.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв оцінив умови нового контракту на транзит російського газу через Україну.

– Газовий контракт на наступні п’ять років між Росією та Україною – це компроміс, який необхідно було знайти, – зазначив прем’єр-міністр РФ.

За його словами, всі питання врегульовані, взаємні претензії припинені, а транзит російського газу продовжиться на умовах, які влаштовують усі сторони.

Читайте: Транзит газу захищає Україну від повномасштабного вторгнення РФ – Вітренко

Нагадаємо, 30 грудня Україна та Росія підписали п’ятирічний контракт на транзит газу.

Фото: Dreamstime

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