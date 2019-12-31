Як бути щасливим у 2020 році – порада від Епіфанія

Глава ПЦУ Епіфаній розповів, як стати щасливим у новому 2020 році.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, що для того, аби бути щасливими у 2020 році, варто щодня творити добро.

– Для кожного з нас рік, який завершується, був багатий на різноманітні події: на радість і сум, на здобутки і втрати, були добрі і, як ми звикли казати, погані дні. Але, за словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість, – зазначив Епіфаній.

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Він додав, якщо людина робить добро, то для неї день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки.

– Коли ми пам’ятатимемо про це і налаштовуватимемо себе на добро, звершуючи кожного дня молитви й справи милосердя, то не лише один день, а весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним, – наголосив очільник ПЦУ.

Раніше Факти ICTV писали, що голова Верховної ради Дмитро Разумков привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим.

Фото: pomisna