Графік роботи Нової пошти на Новий рік та Різдво

Як працюватиме Нова пошта на новорічні свята з 25 грудня до 7 січня – читайте на Фактах ICTV.

Згідно з графіком роботи Нової пошти, відділення та кур’єрське доставлення працюватимуть у штатному режимі з 25 грудня до 30 грудня включно. Так, на католицьке Різдво пошта не матиме вихідного.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

31 грудня відділення Нової пошти працюватимуть за суботнім графіком, тобто до 18.00, хоча деякі пункти – до 19.00.

З 25 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року відділення Нова пошта та кур’єрське доставлення працюватимуть за наступним графіком:

25-30 грудня – звичайний графік роботи;

31 грудня – робота за суботнім графіком;

1 січня 2020 року – вихідний день;

2 січня – 5 січня – звичайний графік роботи;

6 січня – робота за суботнім графіком;

7 січня – вихідний день.

Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.