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Хотів прикрасити на свій смак: у Франківську патрульні зняли чоловіка з головної ялинки

Патрульні Івано-Франківська зняли з головної ялинки чоловіка, який заліз на неї аби прикрасити на свій смак.

Хотів прикрасити на свій смак: у Франківську патрульні зняли чоловіка з головної ялинки

Працівники Муніципальної Варти під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста.

Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції.

Читайте: В Одесі за новорічні ялинки дають цукерки (АДРЕСИ)

Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.

Раніше на Хмельниччині вітер повалив головну новорічну ялинку.

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