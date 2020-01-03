Хотів прикрасити на свій смак: у Франківську патрульні зняли чоловіка з головної ялинки

Патрульні Івано-Франківська зняли з головної ялинки чоловіка, який заліз на неї аби прикрасити на свій смак.
Працівники Муніципальної Варти під час патрулювання центральної частини міста побачили чоловіка, який виліз на головну ялинку міста.
Інспектори його зняли і викликали на місце події працівників поліції.
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Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів поправити святкову ілюмінацію на свій смак.
Раніше на Хмельниччині вітер повалив головну новорічну ялинку.
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