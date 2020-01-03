Поліція закрила 15 гральних закладів, які хотіли відновити роботу – Гончарук

З 27 грудня 2019 року поліція припинила діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які намагалися відновити свою роботу.

За повідомленнями на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019 року правоохоронці припинили діяльність 15-ти нелегальних гральних закладів, які спробували поновити свою роботу.

– Наш уряд має чітку мету – побороти нелегальні чорні та сірі ринки, які шкодять економіці України, – розповів прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Також Гончарук додав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 – безкоштовні.

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Аби повідомити про нелегальний гральний заклад, оберіть категорію #5.

Раніше Гончарук відзвітував про закриття понад 5 300 гральних закладів.

Джерело: Олексій Гончарук