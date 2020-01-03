PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Справа Шеремета: Антоненко та Дугарь відмовилися від слідчого експерименту

У ніч проти 3 січня Нацполіція провела слідчі експерименти з Юліїєю Кузьменко, підозрюваною у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко та Дугарь відмовилися.

Справа Шеремета: Антоненко та Дугарь відмовилися від слідчого експерименту

У ніч проти 3 січня Нацполіція провела слідчі експерименти з Юліїєю Кузьменко, підозрюваною у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Головне слідче управління Національної поліції на прохання захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка провело у ніч проти 3 січня слідчі експерименти з підозрюваними у справі Шеремета.

Незважаючи на те, що їх завчасно попередили, свою участь у проведенні слідчих експериментів підтвердив лише адвокат Кузьменко.

Читайте: Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат

Водночас для забезпечення Антоненку права на захист залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги.

– Відтак у ніч на 3 січня 2020 року з підозрюваною Юлією Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем проведено слідчий експеримент: будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило, – наголошують в Нацполіції.

Антоненко та його адвокат, який пізніше прибув на місце, від слідчого експерименту категорично відмовилися.

Також захисник підозрюваного перешкоджав проведенню слідчих дій з Кузьменко.

А підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася.

Раніше адвокат Юлії Кузьменко заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту у справі Шеремета.

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Адвокат Кузьменко вимагає повторного проведення слідчого експерименту
Адвокат Кузьменко вимагає повторного проведення слідчого експерименту
Суд продовжив арешт Інні Грищенко на два місяці
Суд продовжив арешт Інні Грищенко на два місяці
І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “
І де тут Шеремет? Адвокат Кузьменко оприлюднив телефонну розмову про “сакральну жертву “
Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко подала до суду на МВС
Підозрювана у справі Шеремета Кузьменко подала до суду на МВС
Суд залишив Кузьменко під вартою
Суд залишив Кузьменко під вартою
Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат
Кузьменко на момент вбивства Шеремета була вдома з сім’єю – адвокат
олег сенцов
Покажіть залізні докази – Сенцов про справу Шеремета
Суд залишив Антоненка під вартою
Суд залишив Антоненка під вартою
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка