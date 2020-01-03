Справа Шеремета: Антоненко та Дугарь відмовилися від слідчого експерименту

У ніч проти 3 січня Нацполіція провела слідчі експерименти з Юліїєю Кузьменко, підозрюваною у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Антоненко та Дугарь відмовилися.

У ніч проти 3 січня Нацполіція провела слідчі експерименти з Юліїєю Кузьменко, підозрюваною у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Головне слідче управління Національної поліції на прохання захисників Юлії Кузьменко та Андрія Антоненка провело у ніч проти 3 січня слідчі експерименти з підозрюваними у справі Шеремета.

Незважаючи на те, що їх завчасно попередили, свою участь у проведенні слідчих експериментів підтвердив лише адвокат Кузьменко.

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Водночас для забезпечення Антоненку права на захист залучили адвоката центру з надання безоплатної правової допомоги.

– Відтак у ніч на 3 січня 2020 року з підозрюваною Юлією Кузьменко та її захисником Владиславом Добошем проведено слідчий експеримент: будь-яких скарг, заяв і клопотань про порушення під час слідчої дії від них не надходило, – наголошують в Нацполіції.

Антоненко та його адвокат, який пізніше прибув на місце, від слідчого експерименту категорично відмовилися.

Також захисник підозрюваного перешкоджав проведенню слідчих дій з Кузьменко.

А підозрювана Яна Дугарь від дачі показань та проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася.

Раніше адвокат Юлії Кузьменко заявив, що клопотатиме про повторне проведення слідчого експерименту у справі Шеремета.