Україна повинна звернути увагу на агентів РФ в Одесі – Ходжес

Україна і надалі отримуватиме підтримку США для протидії РФ в чорноморському регіоні, проте їй слід звернути увагу на агентів РФ в Одесі.

Екс-командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Україна повинна відчувати не тільки матеріальну підтримку Заходу, а й психологічну.

За його словами, зараз спостерігається дуже сильна підтримка України Конгресом США та адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

– Тому вона триватиме… Зокрема, ми все чекаємо постачання обладнання та озброєнь, які допоможуть зміцнити оборону українських берегів Чорного моря. Водночас, Україні слід уважніше придивитися до своїх власних зусиль у цьому напрямку. Зокрема, придивитися до російського бізнесу та агентурної мережі в Одесі, – сказав Ходжес.

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Генерал-лейтенант додав, що РФ цілком може влаштовувати ситуація, яка склалася в чорноморському регіоні та на Донбасі.

Він також вважає, що зараз сил НАТО в чорноморському регіоні недостатньо для ефективної протидії Росії.

До слова, у США опублікували документи щодо затримки військової допомоги Україні Дональдом Трампом.