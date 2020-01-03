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Факти / Україна

ВАКС заочно відправив під варту Арбузова

Сергію Арбузову, якого оголошено в міжнародний розшук, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ВАКС заочно відправив під варту Арбузова

Колишньому першому віце-прем’єр-міністру України уряду Миколи Азарова Сергію Арбузову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення 3 січня ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС), розглядаючи клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

Оскільки Арбузова оголошено в міжнародний розшук, запобіжний захід обрали відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.

У ній ідеться, що після затримання підозрюваного і не більше ніж через 48 годин після його доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу або про його заміну на більш м’яку міру.

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Арбузову інкримінують розтрату активів Національного банку України на суму 220 млн грн.

Як повідомлялося, ВАКС також заарештував Андрія Клюєва – першого віце-прем’єр-міністра уряду Азарова.

Джерело: ВАКС

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