Державній податковій службі вдалося зупинити махінації на 8,4 млрд грн

За допомогою системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків коригування зупинили махінації на 8,4 млрд грн.

За результатами роботи системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних-розрахунків в період з 23 березня 2018 року до 31 грудня 2019 року вдалося зупинити реєстрацію близько 354 тис. ПН/РК.

Тобто за зазначений період Державна податкова служба запобігла реєстрації безпідставного податкового кредиту на суму 8,4 млрд грн.

– Все це – платники, які навіть не виявили бажання підтвердити реальність господарських операцій (не маючи взагалі первинних документів або розуміючи, що комісії органів ДПС одразу нададуть належну правову оцінку поданим документам). Саме такі компанії найбільше зацікавлені у зриві роботи цього дієвого механізму боротьби з недобросовісними платниками податків, – повідомили у прес-службі ДПС.

Читайте: СБУ затримала полковника Міноборони за системну корупцію

У податковій додали, що зазначена система допомагає захищати економічні інтереси України від різноманітних схем та зловживань.

До слова, в рамках боротьби з тіньовим ринком пального податкова служба зупинила діяльність 264 нелегальних АЗС.

Джерело: Державна податкова служба