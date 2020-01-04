PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Держканал для окупованих територій мовитиме на 80% ОРДЛО

Наразі існує технічна можливість покрити 80% окупованого Донбасу мовленням спеціального державного каналу.

Телебачення

Керівник інформаційного мовлення каналу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу Олена Трибушна заявила, що запуск каналу на базі UATV розпочнеться 13 січня.

За її словами, зараз технічна база дозволяє покрити близько 80% ОРДЛО мовленням каналу.

– Наша мета – об’єктивно розповідати про все, що відбувається в Україні, розуміючи, що майже шість років ці люди споживали контент російських телеканалів, – сказала Трибушна.

Читайте: Мінкульт запускає держканал для окупованих територій – дата

Вона вважає, що таким чином жителям окупованих територій Донбасу зможуть показати, що їх чують і хочуть почати діалог.

Наразі вирішується, який саме контент транслюватиме телеканал і як його розставлять у сітці.

Надалі планується розповсюдити його мовлення на територію анексованого Криму.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що канал для окупованих територій зможе конкурувати з контентом РФ.

Джерело: Детектор медіа

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Пенсія
Пенсіонери в ОРДЛО мають право на дві пенсії – Третьякова
Кулеба назвав умови для виплати пенсій в ОРДЛО
Кулеба назвав умови для виплати пенсій в ОРДЛО
Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік
Що чекає Донбас і Крим – гороскоп на 2020 рік
Звільнений з полону назвав імена українців, які залишилися у в’язницях ОРДЛО
Звільнений з полону назвав імена українців, які залишилися у в’язницях ОРДЛО
Віддали 127, отримали 76. Як пройшов обмін полоненими
Віддали 127, отримали 76. Як пройшов обмін полоненими
Україна передала “ЛНР” 63 людини, ще 9 відмовилися від обміну – росЗМІ
Україна передала “ЛНР” 63 людини, ще 9 відмовилися від обміну – росЗМІ
Валерія Лутковська
Списки дошліфовуються: Лутковська розкрила подробиці обміну полоненими
Приймачі для перегляду закодованих телеканалів: ціна і характеристики
Приймачі для перегляду закодованих телеканалів: ціна і характеристики
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка