Держканал для окупованих територій мовитиме на 80% ОРДЛО

Наразі існує технічна можливість покрити 80% окупованого Донбасу мовленням спеціального державного каналу.

Керівник інформаційного мовлення каналу для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу Олена Трибушна заявила, що запуск каналу на базі UATV розпочнеться 13 січня.

За її словами, зараз технічна база дозволяє покрити близько 80% ОРДЛО мовленням каналу.

– Наша мета – об’єктивно розповідати про все, що відбувається в Україні, розуміючи, що майже шість років ці люди споживали контент російських телеканалів, – сказала Трибушна.

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Вона вважає, що таким чином жителям окупованих територій Донбасу зможуть показати, що їх чують і хочуть почати діалог.

Наразі вирішується, який саме контент транслюватиме телеканал і як його розставлять у сітці.

Надалі планується розповсюдити його мовлення на територію анексованого Криму.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що канал для окупованих територій зможе конкурувати з контентом РФ.

Джерело: Детектор медіа