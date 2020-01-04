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Факти / Україна

Показ мод у костелі Святого Миколая: настоятель заборонив захід

Показ мод в костелі Святого Миколая в Києві не відбудеться.

Показ мод в костеле Святого Николая в Киеве не состоится.

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив, що показу мод в костьолі Святого Миколая, який знаходиться на балансі Національного будинку органної та камерної музики України, не буде.

– Оскільки одночасно це і Національний будинок органної та камерної музики України і – діючий костел, будь-які заходи в цьому місці враховують позицію настоятеля, – йдеться в повідомленні.

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За словами Бородянського, настоятель вже усно надав негативну відповідь.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація про нібито намір Міністерства культури провести в костелі показ мод. Ідею розкритикував посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

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