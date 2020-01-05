ООС: унаслідок підриву на міні загинув український військовий

Від підриву на міні на Донбасі загинув український військовий, повідомив штаб ООС.

Незаконні збройні формування два рази порушили режим припинення вогню в неділю з початку доби, повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил в соцмережі Facebook.

Із заборонених мінських домовленостей 82-мм мінометів противник випустив 8 мін у бік наших позицій поблизу Водяного. Також з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників у районі населеного пункту Павлопіль на маріупольському напрямі.

Також у штабі ООС нагадали, що районі хутора Вільний на околиці Золотого у результаті наїзду на невідомий вибуховий пристрій (імовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який займався логістичним забезпеченням. У результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав важкі поранення.