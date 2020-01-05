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Факти / Україна

Організатори скасували виступ Хакамади в Києві

Ірина Хакамада, яка підтримала окупацію Криму РФ, не виступить на бізнес-форумі в Києві,

Організатори скасували виступ Хакамади в Києві

Російський політик, бізнес-тренер Ірина Хакамада, яка після окупації Криму називала президента РФ Володимира Путіна “переможцем”, не виступить на DreamBIG Forum у Києві.

За словами організаторів, вони запросили спікерів з різних куточків світу, щоб вони поділилися своїм життєвим досвідом і своїми цінностями.

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– Ми хочемо вибачитися перед нашими гостями, за те, що один із запланованих спікерів – бізнес-тренер Ірина Хакамада – не виступить на DreamBIG Forum, – йдеться у  повідомленні.

Нагадаємо, що російський політик Ірина Хакамада, яка підтримувала окупацію Криму Росією, планувала виступити на бізнес-форумі в Києві DreamBIG Forum 27 лютого.

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