У неділю, 5 січня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем.
Погода в Україні 5 січня очікується хмарною і з опадами.
Мокрий сніг і дощ пройдуть по всій території країни.
Температура повітря у всіх областях України становитиме від 0° до 2°С тепла. Така само температура очікується і вночі.
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Винятком стане тільки Південь України. У Криму очікується від +2° до +4°С.
У Києві мокрий сніг і дощ, вдень від 0° до 2°С тепла.
Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Різдво.
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