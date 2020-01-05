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Факти / Україна

Погода в Україні на 5 січня (КАРТА)

У неділю, 5 січня, в Україні очікується мокрий сніг з дощем.

Погода в Україні на 5 січня (КАРТА)

Погода в Україні 5 січня очікується хмарною і з опадами.

Мокрий сніг і дощ пройдуть по всій території країни.

Температура повітря у всіх областях України становитиме від 0° до 2°С тепла. Така само температура очікується і вночі.

Читайте: Якою буде погода взимку – прогноз синоптиків

Винятком стане тільки Південь України. У Криму очікується від +2° до +4°С.

У Києві мокрий сніг і дощ, вдень від 0° до 2°С тепла.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на Різдво.

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