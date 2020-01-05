7 січня у Києві обмежать рух транспорту вздовж Володимирського проїзду і вулиці Володимирської.

7 січня з 12.00 до 17.00 заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського).

На Різдво в Києві на Софійській і Контрактовій площах пройде хода звіздарів.

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Рух тролейбусів на Різдво 2020:

– тролейбуси № 6 від Мінського масиву до ст. м. Лук’янівська;

– тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

– тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

7 січня можуть короткочасно закрити на вхід станцію метро Золоті ворота. В цей час всі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Також можливе обмеження або закриття на вхід станцій метро Хрещатик, Контрактова площа, Поштова площа і Майдан Незалежності.

Закриття станцій залежатиме від пасажиропотоку.

Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на Новий рік 2020. У період новорічних та різдвяних свят банки також мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів та підкріплення їх готівкою.