Близько 100 українців “святкують” Різдво в російських тюрмах – МЗС

У своїх тюрмах Росія незаконно утримує близько 100 українців.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що Росія незаконно утримує близько 100 українців.

– Близько 100 українських громадян, які незаконно ув’язнені в Росії, «святкують» різдвяні свята у в’язниці. Знову! – наголосили в МЗС.

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У відомстві звернулися до міжнародної спільноти, щоб вона продовжила тиск на Кремль до звільнення всіх політичних в’язнів у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Раніше Факти ICTV писали, що 29 грудня під час обміну полоненими Україні вдалося звільнити 76 громадян. Проте заради цього в ОРДЛО довелося віддати 127 осіб.