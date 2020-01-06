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Факти / Україна / Суспільство

Смачної вам куті! Гончарук привітав Україну з Різдвом

Олексій Гончарук привітав українців з Різдвом та побажав відчути різдвяну радість.

Смачної вам куті! Гончарук привітав Україну з Різдвом

Прем’єр-міністр України привітав українців з Різдвом та побажав кожному відчути різдвяну радість, турботу та затишок.

– Де б ви не були сьогодні: вдома за сімейним столом, на роботі, у далекій подорожі або на службі, захищаючи нашу Батьківщину, – бажаю відчути різдвяну радість, турботу та затишок!

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Також він побажав, аби у кожному домі сьогодні панував мир та злагода.

– Хай Різдво подарує усім нам силу, віру та натхнення на новий рік. Смачної вам куті! Христос народився! Славімо його!

Раніше Володимир Зеленський привітав з прийдешнім Різдвом і нагадав, що відома різдвяна пісня Щедрик – це надбання українського народу.

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