У 2020 році очікується зміцнення гривні – Милованов

Міністерство економіки очікує зміцнення гривні у 2020 році.
Глава міністерства заявив, що курс буде зміцнюватися за умови розвитку економіки та сприятливої ситуації на світових ринках.
– Курс – це відносна ціна української економіки в світову. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то повинен змінюватися і курс.
Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання, – написав Милованов.
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Також він зазначив, що жоден центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозним змінам курсу.
Раніше Тимофій Милованов розповів, як на українську економіку вплине зростанні цін на нафту.
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