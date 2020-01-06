У 2020 році очікується зміцнення гривні – Милованов

Міністерство економіки очікує зміцнення гривні у 2020 році.

Глава міністерства заявив, що курс буде зміцнюватися за умови розвитку економіки та сприятливої ситуації на світових ринках.

– Курс – це відносна ціна української економіки в світову. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то повинен змінюватися і курс. Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання, – написав Милованов.

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Також він зазначив, що жоден центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозним змінам курсу.

Раніше Тимофій Милованов розповів, як на українську економіку вплине зростанні цін на нафту.