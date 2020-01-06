Убивство дівчат на Подолі: підозрюваних доставлять до Києва

Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці.

В Одесу виїхала група слідчих та прокурорів, які планують сьогодні доставити до Києва затриманих у справі про вбивство двох дівчат в орендованій на Новий рік квартирі на столичному Подолі.

Підозрюваним мають вручити підозру.