Убивство дівчат на Подолі: підозрюваних доставлять до Києва

Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці.
В Одесу виїхала група слідчих та прокурорів, які планують сьогодні доставити до Києва затриманих у справі про вбивство двох дівчат в орендованій на Новий рік квартирі на столичному Подолі.
Підозрюваним мають вручити підозру.
– Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, – йдеться у повідомленні прокуратури Києва.
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Нагадаємо, в орендованій квартирі на вулиці Кирилівській у Києві були виявлені трупи двох дівчат. Наразі особи загиблих встановлені: це місцеві мешканки 2000 та 2003 років народження.
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