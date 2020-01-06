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Факти / Україна

Убивство дівчат на Подолі: підозрюваних доставлять до Києва

Затриманих в Одесі за вбивство двох дівчат планують сьогодні доставити до столиці.

Убивство дівчат на Подолі: підозрюваних доставлять до Києва

В Одесу виїхала група слідчих та прокурорів, які планують сьогодні доставити до Києва затриманих у справі про вбивство двох дівчат в орендованій на Новий рік квартирі на столичному Подолі.

Підозрюваним мають вручити підозру.

– Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснює СУ ГУНП в Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва, – йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Джерело: Прокуратура Києва

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