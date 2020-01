Чим зайнятися на Різдво 2020: найкращі локації в Україні

Як відсвяткувати Різдво в Україні краще ніж в Сорбонні чи Римі та побачити якомога більше цікавинок — читайте в матеріалі від Факти ICTV.

У зв’язку з отриманням безвізового режиму українці все частіше їдуть зустрічати Різдво за кордон. Але підбірка від Фактів ICTV доведе вам, що Українські міста повністю готові до свята та можуть позмагатися з європейськими кількістю туристів та градусом різдвяного настрою.

Вишуканий Львів

Тож де зустріти Різдво? Розпочнемо з культурної столиці нашої країни. Деякі вважають, що місто Лева найкраще виглядає у сніговій ковдрі та яскравих вогниках, і справді, підготовка до зимових свят у Львові розпочалася заздалегідь. Вже з 13 грудня тут стартував різдвяний ярмарок Я дарую тобі Львів, на якому можна знайти колоритні сувеніри та святкові гостинці, відвідати конкурс крижаних скульптур та вертеп. Також, окрім класичної прогулянки ринковою площею можна відпочити у культових кафе Львова, наприклад:

Львівська мануфактура кави – місце, що пропонує тільки каву зі свіже обсмажених зерен та великий асортимент десертів, середній чек 100 грн.

Кав’ярня-музей Фіксаж – окрім ароматної кави тут можна роздивитись унікальні експонати кіно та фототехніки, а середній чек за смакоту та враження 100 грн.



















В цьому році православне Різдво прикрасить фестиваль Велика коляда, а на Святвечір усіх запрошують до великого застілля просто посеред міста.

До свят усі ціни на розваги та проживання підвищуються у декілька разів. Ліжко в хостелі від 200 грн., а двомісний стандартний номер в готелі від 700 грн. за добу. Квиток на ковзанку Ринкової площі коштує 150 гривень у вихідні та свята. Також рекомендуємо подумати про бронювання залізничних квитків заздалегідь. Вже зараз на офіційному сайті Укрзалізниці важко знайти зручні місця на потяг. Купе з Києва до Львова коштує 680 грн., плацкарт від 150 грн., а подорож BlaBlaCar обійдеться в 450-500 грн.

Казковий Івано-Франківськ

Улюблена резиденція польських князів – Івано-Франківськ є бюджетною версією Львова. Тут так само є головна площа Ринок, Ратуша, затишні провулки та кав’ярні. Особливо гарною є центральна вулиця, місцеві ласкаво називають її Стометрівкою. Тут так само полюбляють каву, хоча франківські кафе вражають по своєму і пропонують власні таємні рецепти у автентичних кав’ярнях:

Кава Станіслава – затишний заклад в самому серці Франківська, можна роздивитись зимове місто та придбати улюблений сорт кави чи сувеніри.

Говорить Івано-Франківськ – це кафе у якому повністю відтворено інтер’єр та атмосферу старовинної європейської кав’ярні. Особливістю є відкрита кухня, а також демократичні ціни – 80 грн. середній чек.

До Різдва все це прикрашається ліхтариками та янголятами, створюється відчуття, що ти в казковому містечку різдвяних ельфів. У Івано-Франківську шанують традиції, тож за західноукраїнським колоритом та справжнім християнським Різдвом варто їхати сюди. Смачні українські страви, вертепи, святкові літургії, старовинні гадання та обряди – невід’ємні атрибути місцевих гулянь.















Важливими є зручність та доступність міста. Фактично, Франківськ є перевалочним пунктом між гірськолижними курортами, Львовом та туристичними селами на кшталт Яремче та Коломиї. Приїхавши на три дні, можна розміститись у бюджетних апартаментах (двомісні номери зі сніданком від 500 грн), з’їздити в гори, оглянути місцеві принади та відвідати сусідній Львів, значно зекономивши. Найдешевші квитки на потяг з Києва до Франківська коштують від 170 грн., купе 250.

Розкішний Київ

Головна проблема київського Різдва – це обрати місце для святкування серед безлічі крутих пропозицій. Усе місто активно готується до зимових свят, здається, цьогорічний Київ перевершить своєю красою та ошатністю усі сподівання.

За незабутнім сімейним святом треба йти на Софійську площу. Саме тут встановлено головну ялинку країни, в цьому році її висота більше 28 метрів. Головною тематикою новорічних свят буде казка про Лускунчика. Увесь простір умовно поділено на 4 королівства. Королівство подарунків – ярмарок різдвяних сюрпризів та сувенірів. Королівство смаку – фуд-зона зі святковими смаколиками. Королівство розваг – тут знайдеться безліч веселощів та атракціонів для дітлахів. Королівство лайків – безкоштовні фото-зони у тематиці Лускунчика.

Натомість фестиваль на Подолі пройде в українському стилі. Для декорування обрали орнаменти з опішнянської кераміки. А головною розвагою буде Різдвяний концерт та стріт-арт ковзанка для усіх охочих.















А якщо ви збираєтесь на ВДНГ, доведеться розбити свою скарбничку. Тут під час зимових свят відкрито івент Зимова країна. Працюють нестандартні локації для дітей та дорослих, вхід вільний, але кожна локація платна, середня ціна 200 грн. з дорослого. Відпочинок родини з 4 людей за дві локації, ковзанку та декілька страв зі святкового ярмарку коштуватиме 2500-3000 грн.

Випити київської різдвяної кави та перекусити можна в сучасних еспрессо барах:

Хармс – non-fiction кафе, яке пропонує не тільки смачні страви, а й якісну колекцію літератури. Середній чек 150 грн.

Paliturka – найкращий вибір сиропів та альтернативної кави, а також вишукані десерти та місце для бук-кросингу. Середній чек 150-200 грн.

Vagabond – особливістю закладу є відсутність фіксованих цін, тут діє система pay what you want. Постійні відвідувачі хвалять авторську каву та сніданки.

Таємнича Одеса

Зимова Одеса вразить вас розмаїттям культурних подій та гостинністю. На Різдво тут плануються унікальні театральні вистави, мюзикли, фестиваль балету.

Вистава Чудо Рождества у філармонії – класична Різдвяна історія у новій трактовці. Квитки коштуватимуть 100-200 грн. з дорослого.

Модерн-балет Долгий рождественский обед и Женщина в ре миноре – таємнича вистава Раду Поклітару. Поєднання розкоші Оперного театру, сили класичної музики та сучасного мистецтва залишать найкраще враження про Одесу і підкреслять її магічність та витонченість. Найдешевші квитки – лише 50 грн., хоча навряд чи ви відчуєте усе таїнство вистави з такого закапелку у великій залі, а щоб бути ближче до мистецтва доведеться заплатити 600-800 грн.















Після насичення своєї душі різдвяним дивом варто прогулятися нічною Одесою. Перлина біля моря підготувала для вас святкові прикраси на Потьомкінських сходах, ярмарок на приморському бульварі, частування гігантським тортом Вечера на хуторе близ Диканьки біля замерзлого Дюка Рішельє. Гарячу каву до святкового десерту можна купити в атмосферних Одеських кафе:

Traveler`s coffee – улюблений заклад Одеситів, який спеціалізується на кавовій культурі та оновлює меню до кожного сезону. Середній чек 250 грн.

Минималист – мінімалізм в інтер’єрі та меню, підходить для вегетаріанців та відвідувачів з домашніми улюбленцями.

Однокімнатні апартаменти в Одесі коштуватимуть від 500 грн., готель від 600 за двомісний номер. Подорож до морської казки потягом коштує 195 грн. за плацкарт і 370 за купе.

Сподіваємось, у нашій підбірці ви знайшли місце для ідеальних різдвяних вакацій. Впевнені, що Україна подарує вам усе своє тепло до цього чудового свята. Щасливого Різдва!

Зінов’єва Софія