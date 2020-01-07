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Факти / Україна

Погода в Україні на 7 січня (КАРТА)

У вівторок, 7 січня, в Україні не очікується опадів.

Погода в Україні на 7 січня (КАРТА)

7 січня, у вівторок, в Україні не передбачається опадів.

На Заході температура повітра коливатиметься від о до +4 удень та до – 7 вночі.

Читайте: Без зими і з посухами. Чим загрожує Україні глобальне потепління

На Сході України передбачається мокрий сніг та до -1 градуса вдень.

У центральній частині погода буде сонячна, з невеликими хмарами, температура від +1 до -1 градуса.

Раніше синоптики розповіли, яку буде погода взимку.

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