7 січня – Різдво Христове за юліанським календарем. Які ще свята в цей день і хто святкує іменини – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Найбільше свято 7 січня – це Різдво Христове, у християнстві день народження Ісуса Христа у Вифлиємі від Діви Марії.

Також у цей день завершує різдвяний піст.

Іменини 7 січня відзначають Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор та Гаспар.

7 січня також вважається днем фотографії.

Прикмети на 7 січня:

Розбити на Різдво посуд або щось пролити – до сварки.

Зіграти цього дня весілля – до довгого і щасливого сімейного життя.

Сідати за святковий стіл потрібно тільки після появи першої зірки.

Якщо птах на Різдво постукав у вікно, то ви отримаєте радісні новини.

Усі страви, що стоять на столі, потрібно спробувати.

Запрошуйте на урочистість тільки приємних і дорогих вам людей.

Домашніх тварин в цей день потрібно ситно нагодувати.

Куплена на Різдво річ прослужить довгий час.

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Що не можна робити 7 січня:

Не можна гадати молодим дівчатам, інакше долю свою прогадають.

Не можна купатися.

Не можна займатися господарством, тож бажано всі домашні справи зробити ще 5 січня.

Не можна фарбувати та стригти волосся.

Не можна зачинати дітей. Вважається, що в іншому випадку шлюб розпадеться.

Не можна пити алкогольні напої та воду. У цей день можна пити чай, каву, компот.

Не можна ставити на стіл порожні тарілки.

Не можна виносити сміття.

Не можна лаятися і переїжджати на інше місце.

Не можна купувати мотузку, інакше в будинку буде повішений.

Не можна відзначати свято на самоті.

Раніше Факти ICTV писали, які ще свята чекають на українців, дивіться в календарі на січень 2020.

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