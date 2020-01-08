Авіакатастрофа МАУ в Ірані: США готові запропонувати допомогу Україні

США готові запропонувати Україні всю можливу допомогу у зв’язку з авіакатастрофою МАУ в Ірані.

Держсекретар США Майкл Помпео висловив співчуття родичам пасажирів і членів екіпажу, які загинули в авіакатастрофі МАУ в Ірані.

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– Сполучені Штати продовжуватимуть уважно стежити за цим інцидентом і готові запропонувати Україні всю можливу допомогу. США закликають до повної співпраці з будь-яким розслідуванням причин авіакатастрофи, – сказав він.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

Джерело: Держдепартамент США