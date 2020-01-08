Авіакатастрофа в Ірані: українець дивом не купив квиток на фатальний рейс

Українцю Андрію Бузарову порадили перенести виліт із Тегерана до Києва на один день, щоб зекономити на квитку.

Українець Андрій Бузаров дивом не полетів з Тегерана до Києва рейсом PS752, який розбився 8 січня. Адвокат розповів, що взяти квиток на літак 9-го січня йому порадили в авіакомпанії МАУ, пояснивши це дешевизною квитка саме в цей день.

Бузаров додав, що організатори конференції наполягали на тому, щоб експерт летів 8-го, бо оплата за готель ще на один день не була передбачена. Однак, він вирішив зі своєї кишені заплатити за кімнату, але вилетіти 9-го січня.

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Тепер цей рейс до Києва скасовано через тимчасове обмеження польотів, повідомив адвокат.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.